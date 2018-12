Corinaldo, identificato il minore che ha spruzzato spray urticante in discoteca | Il figlio del gestore: "Usato per un furto"

Subito dopo la tragedia diversi testimoni avevano riferito di una persona incappucciata che avrebbe spruzzato una sostanza che aveva reso l'aria irrespirabile. Sui social era anche circolata una foto di un ragazzo con un cappello e il volto coperto, con un appello: "Se qualcuno lo conosce deve parlare".



Il figlio del gestore: "Spray usato per rubare una catenina" - Chi ha usato lo spray urticante lo avrebbe fatto per rubare una catenina. E' quanto afferma il dj del locale, Marco Cecchini, che è anche il figlio di uno dei gestori. L'episodio è stato raccontato dalla vittima della rapina allo stesso dj poco prima che scoppiasse il panico nel locale.



Stabili le condizioni dei ragazzi ricoverati - Mentre si piangono le sei vittime, cinque ragazzi e una giovane madre di quattro figli, restano stabili le condizioni dei sette pazienti in prognosi riservata ricoverati all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona per le lesioni (traumi da schiacciamento) riportate nella calca mortale. Si tratta di giovani, tenuti in coma farmacologico, che potrebbero avere subito lesioni anche per mancanza di ossigeno. Uno dei feriti, una 15enne, ha ricominciato a respirare autonomamente, ma resta in prognosi riservata e sedata. Stabili, tra gli altri, anche le condizioni di due ragazzi ricoverati in codice giallo, ma tenuti sotto stretta osservazione.