Civitanova Marche (Macerata), uomo ucciso a coltellate sul lungomare

Un 30enne tunisino è stato accoltellato e ucciso durante una rissa sul lungomare sud "Piermanni" di Civitanova Marche (Macerata).

E' successo poco dopo le 22 di lunedì sera. L'uomo gravemente ferito è deceduto durante il trasferimento in ospedale. Nella colluttazione, pare scoppiata per un regolamento di conti, sarebbe rimasta ferita un'altra persona. Sul posto la polizia per le indagini e la scientifica per i rilievi del caso: transennata l'area dell'omicidio, si cerca di risalire all'accoltellatore e si cerca anche l'arma del delitto.