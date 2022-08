Civitanova, la moglie di Alika: "Nessuno lo ha aiutato perché nero" | "L'assassino dice di essere pazzo ma non gli credo"

Ma invece mio marito era nero e quindi nessuno lo ha aiutato ". C'è rabbia, ma soprattutto tanto dolore nelle parole di Charity Oriakhi, la moglie di Alika Ogochukwu , l'ambulante nigeriano ucciso di botte venerdì 29 luglio in pieno centro a Civitanova Marche da Filippo Ferlazzo: "L'assassino dice di essere pazzo, ma io non ci credo. I pazzi non vanno in giro liberi a fare shopping", ha detto la donna in un'intervista a La Stampa.

"Una vita tranquilla" -

San Severino Marche

loro unico figlio

conosciuti a Prato

Padova

Charity e Alika vivevano nel piccolo comune dida ormai diversi anni. Qui avevano deciso di crescere il, Emmanuel, otto anni, dopo aver vissuto in diverse città d'Italia. Nel Paese Charity è arrivata su un barcone ancor prima di Alika: "Ci siamo, dieci anni fa - racconta la 39enne - Al tempo io lavoravo come badante a Ferrara e quindi facevo avanti e indietro da Prato con il treno. Poi siamo andati a stare insieme a, dove è nato nostro figlio. Quando Emmanuel aveva sei mesi siamo venuti qui a San Severino Marche. La nostra era una vita semplice ma eravamo felici".

La loro storia -

Alika

ammazzato in modo crudele

suo sorriso

autopsia

schiacciamento del corpo

"Il 29 giugno scorso abbiamo festeggiato tre anni di matrimonio. Ci siamo sposati in Comune qui a San Severino. Io avevo messo il vestito bianco, lui un abito elegante come si usa in Italia. Poi abbiamo festeggiato con gli amici, vestiti con i nostri costumi tipici della Nigeria". DiCharity ricorda soprattutto la bontà: "Mio marito è statoe dire che era tanto buono, tanto gentile. La sera quando rientrava portava sempre qualcosa: biscotti, dolci, gelati. E adesso invece non vedrò più il". La mente va a quel momento atroce: "Sto troppo male al pensiero di come ha sofferto mio marito mentre veniva ammazzato di botte". La conferma è arriva dall', che ha stabilito che le cause della morte sono compatibili con lo, da che ha probabilmente causato anche un soffocamento.

"Chiedo giustizia" -

Ferlazzo

in tanti hanno ripreso la scena con il telefonino invece di intervenire

A proposito delle giustificazioni emerse in questi giorni dai racconti di, Charity taglia corto: "Se davvero aveva tutti questi problemi, perché nessuno lo ha fermato prima che diventasse tanto violento? Questa storia è terribile da tanti punti di vista, compreso il fatto che". La rabbia è anche verso chi pur essendo presente non ha fatto nulla, un'indifferenza che secondo la donna sarebbe legata al fatto che suo marito fosse nero: "Mio figlio è rimasto senza padre, io senza marito e ora chiedo giustizia. Ho bisogno di una giustizia vera".