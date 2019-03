A “Quarta Repubblica” viene mostrato il video dei colloqui in carcere tra Innocent Oseghale e Michela, la fidanzata italiana. L'uomo è l’unico accusato per l’omicidio di Pamela Mastropietro, la 18enne uccisa e fatta a pezzi a Macerata lo scorso anno.



Dopo aver parlato della loro bambina e della nascita del secondo figlio, la donna sembra essere alla ricerca di molte risposte e chiede ad Oseghale chi abbia ucciso Pamela, ma l'uomo è molto prudente: “Lo sai che qui ci ascoltano? Ci sono le telecamere”.



Michela però non accetta la sua giustificazione e continua ad insistere per conoscere la verità. Così Oseghale, dopo molti tentennamenti, ammette: “Lei si è fatta la siringa e poi è caduta a terra. È stato l’amico mio, non sono stato io. È la verità”.