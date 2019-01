Nella sua casetta di legno a San Martino di Fiastra, nel Maceratese, nelle zone colpite dal terremoto del Centro Italia, nonna Peppina ha trascorso le sue festività in tranquillità. Nella sua abitazione, finalmente dissequestrata, ha ritrovato la sua tranquillità e in quei 63 metri quadrati la nonnina 96enne ha tutto il suo mondo. "Qui ho tutto a portata di mano", dice alle telecamere di Tgcom24. Peppina se l'era vista brutta pochi mesi fa, quando era stata ricoverata dopo una brutta caduta. Ma sono bastati due mesi per ritornare in forma e rientrare nella sua casetta. Da cui lei, diventata simbolo di forza e resistenza per chi è stato colpito sal sisma, manda i suoi auguri di buon anno a tutti. "Anche - dice - a quelli che sono stati un po' cattivi con me".