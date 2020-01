Bimba morta in un incendio nel Fermano: la madre fermata per omicidio

Svolta nelle indagini sulla morte della bambina di 6 anni rimasta uccisa in un incendio scoppiato la notte dell'8 gennaio in un appartamento di Servigliano, nel Fermano. Dopo due settimane di accertamenti, i carabinieri hanno fermato la madre, una 38enne bulgara, che sarebbe indiziata di omicidio. La donna aveva raccontato di essere riuscita a salvare la figlia più piccola, che ha 4 anni, ma non la più grande.