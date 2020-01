Fermo, divampa incendio in casa: muore bimba di 7 anni, in salvo mamma e sorellina

Dramma a Servigliano (Fermo) dove una bambina di 7 anni è morta in un incendio divampato in un'abitazione. La madre, dopo essersi svegliata per l'odore acre del fumo, ha portato in salvo la figlia più piccola, poi ha tentato di rientrare in casa per prendere la più grande, ma non è riuscita.