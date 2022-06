Ancona, carambola sul lungomare: auto investe e uccide due fidanzati in bici

Sull'asfalto sono rimasti esanimi i corpi di due fidanzati, la 39enne Stefania Viterbo e il 41enne Alberto Catani, che in bicicletta facevano rientro a casa. Sono stati investiti da un'auto fuori controllo che ha centrato un camper in sosta per poi ribaltarsi. A bordo una donna di 38 anni e sua figlia di 7, entrambe uscite illese, ma sotto shock, dalla vettura. Gli inquirenti studiano la dinamica dell'incidente: non ci sarebbero segni di frenata.

Le due vittime sarebbero state sorprese alle spalle dall'auto impazzita, una Fiat Panda, che viaggiava nella loro stessa direzione, verso Ancona. Secondo una prima ricostruzione, per l'impatto la coppia di ciclisti è stata sbalzata a una ventina di metri di distanza e i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 sono risultati inutili a causa delle gravissime ferite.

Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri di Montemarciano e del Norm di Senigallia, oltre ai vigili del fuoco, per accertare la dinamica dell'incidente: secondo una prima ricostruzione, dopo l'investimento della coppia, l'auto, finendo contro un camper in sosta e un parchimetro, si è ribaltata.

Il dolore degli amici delle vittime -

Alberto Catani, rappresentante di prodotti alimentari, era un ex calciatore e aveva militato da centrocampista in squadre come la Vis Pesaro in serie C e il Fano. A ricordarlo su Facebook, la Società Biagio Nazzaro con queste parole: "Centrocampista dalla classe cristallina, ex Fano e Vis Pesaro, indossò i colori rossoblù in Eccellenza nel 2005 per un breve periodo e nel 2006. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze di tutto l'ambiente biagiotto".

La compagna del 41enne, Stefania Viterbo era originaria di Triggiano (Bari), ma da tempo era residente nelle Marche. Insieme avevano trascorso una serata tra amici.