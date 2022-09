Alluvione Marche, la sorella è morta e la mamma è dispersa: lanciata una raccolta fondi per Simone

Brunella, Noemi e Simone sono stati trascinati via dal fiume Nevola mentre tentavano di lasciare la loro casa a Barbara (Ancona). Il 23enne si è salvato aggrappandosi a una pianta per oltre due ore mentre la 17enne è deceduta e il corpo è stato già recuperato. La mamma è ancora dispersa.

La raccolta fondi -

"Ci avete chiesto in tanti come potevate aiutarci. Noi vorremmo aiutare tutta la nostra comunità marchigiana, partendo da Simone, un caro amico e nostro collaboratore personalmente colpito da questo tragico evento di grande sofferenza: ha perso tutto. Ha perso sua sorella e sono in corso le ricerche per la madre ancora dispersa. I soli familiari a lui rimasti", si legge su GoFundMe. In particolare, a promuovere l'iniziativa è stata l'azienda in cui il 23enne lavora, la quale è distrutta e con danni milionari per via dell’alluvione. "Cerchiamo di renderci utili, come hanno fatto tanti. Merita ogni bene", hanno commentato i titolari del giovane.