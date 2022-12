Alluvione Marche, il figlio dell'ultima dispersa: "Il regalo di Natale più bello? Trovare mamma"

"Prima o poi la ritroverò, io ci spero e ci voglio credere - dice, con il viso rigato di lacrime -. Ho chiesto alla Regione Marche di svuotare dei laghetti non lontano dal punto in cui è stato trovato il piccolo Mattia, spero di ritrovare lì la mia mamma".

Simone lavora in un mulino e ora la sua famiglia sono "i datori di lavoro, i colleghi, la mia fidanzata Valentina". Vorrebbe che Natale fosse già passato - "io, purtroppo, non ho nulla da festeggiare" - ma non vuole che la tragedia che ha colpito le Marche passi invano. "L'appello che faccio al governo, alla Regione e a tutte le istituzioni è di lavorare davvero sulla prevenzione, quello che è capitato qui e più recentemente a Casamicciola, non deve più accadere", sottolinea Simone. "Bisogna fare manutenzione dei fiumi e dei torrenti, bisogna prestare attenzione al territorio, è inaccettabile quello che è accaduto", conclude.

La sorella di Simone, Noemi, è una delle 12 vittime accertate, la più giovane insieme al piccola Mattia Luconi, di 12 anni. Brunella Chiù, invece, risulta ancora dispersa, oltre tre mesi dopo l'alluvione, anche se è stata ritrovata la sua auto, ridotta a un ammasso di lamiere, vicino al fiume Nevola. Simone, la madre e la sorella erano scesi in strada dalla loro casa in contrada Coste per spostare le loro due auto, ma un'ondata di acqua e fango ha trascinato via le due donne a bordo del veicolo, mentre il giovane è riuscito a salvarsi attaccandosi a un albero.