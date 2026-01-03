Manuela Murgia, sui vestiti nessuna traccia dell'ex fidanzato

La 16enne Manuela Murgia era stata rinvenuta morta il 5 febbraio del 1995 .La ragazza era scomparsa il giorno prima, quando era uscita di casa per incontrare qualcuno. Indossava sotto i jeans i pantaloni del pigiama e sul tavolo della cucina aveva lasciato un rossetto e un profumo. Un testimone la vide salire su un'auto e allontanarsi da casa: è l'ultima volta che Manuela è stata vista viva. Inizialmente il caso fu archiviato come suicidio. Lo scorso 30 marzo, alla luce di una perizia di parte, il caso venne riaperto con l'ipotesi di omicidio volontario. Secondo il medico legale Roberto Demontis, le lesioni non sarebbero compatibili con una caduta accidentale nel canyon ma con un incidente stradale. E che, probabilmente, prima dell'incidente ci sarebbe stata una violenza sessuale e poi un occultamento di cadavere.