Cagliari, 16enne morta 30 anni fa: analisi sui vestiti e caccia al Dna

Al lavoro per la Procura, la polizia scientifica, per il gip Giorgio Altieri in campo i periti del team del Ris di Cagliari: saranno loro a occuparsi delle indagini biologiche, dattiloscopiche e merceologiche. Gli avvocati Giulia Lai e Bachisio Mele, che rappresentano la famiglia di Manuela, hanno indicato come consulente Emiliano Giardina. La difesa dell'ex fidanzato, con l'avvocato Marco Fausto Piras, si sta avvalendo dell'esperienza dell'ex generale dei carabinieri del Ris, Luciano Garofano. "Siamo fiduciosi che attraverso queste analisi troveremo dei riscontri oggettivi e certi, si troverà il cromosoma Y", ha commentato l'avvocata Lai.