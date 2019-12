Manuel Bortuzzo si rimette al volante, per lui c'è un'auto speciale: "Finalmente torno indipendente"

"Finalmente la patente e quest'auto speciale che è perfetta per me". Appare molto emozionato Manuel Bortuzzo, il nuotatore rimasto paralizzato alle gambe lo scorso febbraio durante una sparatoria a Roma, intervistato da NewsMediaset, mentre per la prima volta si mette al volante della sua nuova auto. "E' stato fatto un ottimo lavoro, è perfetta, nera come la volevo, simbolo di libertà", commenta il 19enne, che sarà uno degli atleti testimonial che rappresenterà l'organizzazione degli Europei 2022 di Roma.