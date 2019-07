Manuel Bortuzzo si confessa: "Sono tornato ad allenarmi, ora non mi ferma più nessuno"

La stoffa del campione a Manuel Bortuzzo sicuramente non manca. Il talento del nuoto, paralizzato in seguito a una sparatoria avvenuta lo scorso 3 febbraio, è tornato in acqua un mese dopo l'incidente e in esclusiva ai microfoni di NewsMediaset confessa: "Da quando sono tornato in piscina mi sento molto meglio. Il nuoto resterà sempre al primo posto nella mia vita". Manuel infatti non perde occasione per allenarsi, anche quando torna a casa dalla sua famiglia a Treviso. Per la prima volta, parlano anche i fratelli, che esprimono tutta la loro ammirazione. "Manuel per noi è un eroe" spiega Kevin, uno dei due fratelli.