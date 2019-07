Manuel Bortuzzo, bracciate di speranza in piscina

Manuel Bortuzzo è tornato in grande stile in piscina. Il giovane, rimasto coinvolto in una sparatoria a Roma lo scorso febbraio, aveva perso l'uso delle gambe. Questo però non lo ha mai fermato. Fin da subito si era dichiarato pronto per tornare a nuotare e già a marzo si era fatto riprendere in piscina per la prima volta dopo l'incidente. Un nuovo video su Instagram mostra gli ultimi allenamenti di Manuel, che subito lancia la sfida ai suoi due amici campioni del nuoto, Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri. Bracciata dopo bracciata, il giovane Manuel mostra tutta la determinazione e la tenacia con cui lavora per realizzare il suo sogno: le olimpiadi di Tokyo 2020.