Manuel Bortuzzo corona il suo sogno di bambino e incontra Valentino Rossi

La moto è sempre stata una delle sue più grandi passion e il 23 luglio ci aveva raccontato come Valentino Rossi fosse il suo idolo sportivo sin da quando era bambino. Così Manuel Bortuzzo ha deciso di coronare il suo sogno andando a trovare il "Dottore" nel suo ranch di Tavullia, in provincia di Pesaro. Il nuotatore 19enne è tornato ad allenarsi dopo l'incidente dello scorso 3 febbraio, quando rimase paralizzato in seguito a una sparatoria. Una giornata con uno degli sportivi italiani più vincenti di sempre non può che dargli la carica giusta.