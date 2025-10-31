Mantova, studenti delle medie hackerano il registro elettronico: segnalati alla Procura minorile

© IPA
Due studenti di una scuola media della provincia di Mantova sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia dopo aver violato il registro elettronico dell'istituto scolastico. I ragazzi, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbero riusciti a entrare nel sistema informatico utilizzando le credenziali di una docente, modificando le valutazioni di diversi compagni di classe.
L'episodio è emerso in seguito alla segnalazione di un'anomalia informatica rilevata dal personale della scuola, che ha allertato la Sezione operativa per la sicurezza cibernetica della Polizia di Stato di Mantova. Gli agenti hanno avviato accertamenti tecnici per risalire all'origine dell'intrusione, scoprendo che l'accesso non autorizzato proveniva dai dispositivi dei due studenti. Secondo quanto accertato, i giovani avevano individuato le credenziali di accesso di un'insegnante e, una volta entrati nel registro elettronico, avevano alterato i voti di più studenti, modificando di fatto i dati ufficiali del sistema scolastico. Le indagini hanno consentito di ricostruire i passaggi dell'attacco informatico e di identificare i responsabili.
Per entrambi è scattata la segnalazione per accesso abusivo a sistema informatico, reato previsto dal codice penale. Gli accertamenti proseguono per verificare l'eventuale diffusione delle credenziali compromesse e la portata delle modifiche effettuate.