Mantova, studenti delle medie hackerano il registro elettronico: segnalati alla Procura minorile

L'episodio è emerso in seguito alla segnalazione di un'anomalia informatica rilevata dal personale della scuola, che ha allertato la Sezione operativa per la sicurezza cibernetica della Polizia di Stato di Mantova. Gli agenti hanno avviato accertamenti tecnici per risalire all'origine dell'intrusione, scoprendo che l'accesso non autorizzato proveniva dai dispositivi dei due studenti. Secondo quanto accertato, i giovani avevano individuato le credenziali di accesso di un'insegnante e, una volta entrati nel registro elettronico, avevano alterato i voti di più studenti, modificando di fatto i dati ufficiali del sistema scolastico. Le indagini hanno consentito di ricostruire i passaggi dell'attacco informatico e di identificare i responsabili.