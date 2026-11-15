Scende dall'auto dopo un diverbio e viene investito: morto un 36enne

La ricostruzione della dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti ma sembrerebbe che il 36enne, sia sceso dall'auto che guidava dopo un diverbio stradale avuto con il conducente di un'altra auto, forse a causa di un tamponamento. Una volta sceso dal veicolo l'uomo sarebbe stato investito da una terza vettura che proveniva dal senso di marcia opposto.