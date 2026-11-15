Nel Mantovano

Scende dall'auto dopo un diverbio e viene investito: morto un 36enne

L'incidente nella serata di sabato 14 novembre. Indagini in corso da parte dei carabinieri 

15 Nov 2026 - 11:45
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 Immagine di repertorio © Istockphoto

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Un uomo di 36 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto sulla statale 482 nella frazione Libiola di Serravalle a Po, in provincia di Mantova. L'incidente è avvenuto intorno alle 20 di sabato 14 novembre.

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Mantova, scende dall'auto e viene investito

 La ricostruzione della dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti ma sembrerebbe che il 36enne, sia sceso dall'auto che guidava dopo un diverbio stradale avuto con il conducente di un'altra auto, forse a causa di un tamponamento. Una volta sceso dal veicolo l'uomo sarebbe stato investito da una terza vettura che proveniva dal senso di marcia opposto.

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Indagini in corso

  Inutili i soccorsi del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Mantova, nel drammatico sinistro, sono rimaste coinvolte anche altre due persone che non hanno riportato gravi conseguenze. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Sustinente e Borgo Virgilio per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.

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