Mantova, un'auto finisce nel Po: morte le due persone a bordo

28 Ago 2025 - 13:10
Un'auto è uscita di strada dall'argine del Po ed è finita nel fiume a San Benedetto Po (Mantova). E' intervenuto il 118 anche con l'elisoccorso, oltre alla polizia. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato i corpi delle due persone a bordo: si tratterebbe di una coppia di anziani.

