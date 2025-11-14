Mantova, elicottero precipita: morto il pilota 56enne

Un elicottero è precipitato nelle campagne di Casalromano, in provincia di Mantova. Lo rende noto Areu, l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, secondo cui nell'incidente è morto il pilota di 56 anni. A dare l'allarme è stato un agricoltore. Sul posto, insieme all'equipe del 118, anche i vigili del fuoco e carabinieri che hanno messo in sicurezza la zona. A contribuire all'incidente è probabile che siano state le condizioni di scarsa visibilità: una fitta nebbia avvolgeva la zona dell'impatto, un'area di campagna lungo la strada Molino Sappidola.