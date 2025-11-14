Mantova, elicottero precipita: morto il pilota 56enne

A dare l'allarme un agricoltore che ha assistito all'incidente. A causare la tragedia è probabile che siano state anche le condizioni di scarsa visibilità
Un elicottero è precipitato nelle campagne di Casalromano, in provincia di Mantova. Lo rende noto Areu, l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, secondo cui nell'incidente è morto il pilota di 56 anni. A dare l'allarme è stato un agricoltore. Sul posto, insieme all'equipe del 118, anche i vigili del fuoco e carabinieri che hanno messo in sicurezza la zona. A contribuire all'incidente è probabile che siano state le condizioni di scarsa visibilità: una fitta nebbia avvolgeva la zona dell'impatto, un'area di campagna lungo la strada Molino Sappidola.
L'elicottero proveniva dalla provincia di Asti. Sono in corso le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.