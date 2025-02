Dieci martellate in testa alla ex, 40enne fermato dai carabinieri a Mantova

I militari hanno effettuato un sopralluogo in casa della donna e ricostruito i movimenti dell'aggressore, grazie alle telecamere e ai sistemi di lettura targhe n tutta la provincia. A incastrarlo ci sarebbero anche altri testimoni, che l'avrebbero visto allontanarsi dall'abitazione della donna. L'uomo ha precedenti per maltrattamenti e lesioni personali e proprio nei giorni scorsi, era stato denunciato dalla donna per stalking. Avrebbe tentato più volte di entrare nell'abitazione dell'ex compagna e la vittima aveva istallato una telecamera esterna, proprio per paura. Telecamera che l'ex compagno aveva cercato di distruggere.