Sabato di proteste in tutta Italia, cortei da Torino a Roma

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Nuovo sabato di proteste e manifestazioni in diverse città italiane, da Torino a Bologna, da Genova a Milano, passando per Roma, Firenze, Udine e Lecce. Al centro delle mobilitazioni il carovita, la guerra e il riarmo, il caro affitti e i tagli a istruzione e sanità. A Torino è atteso il corteo più partecipato, con circa 10mila persone: la partenza è fissata alle 15 da piazza Castello. In vista della manifestazione, la polizia ha sequestrato 188 chilogrammi di materiale pirotecnico nell'abitazione di un 44enne nel quartiere Borgo Filadelfia: l'uomo è stato denunciato per detenzione e commercio abusivo di materie esplodenti.
A Milano, in mattinata, il coordinamento Studenti col Tricolore ha organizzato la sua seconda mobilitazione in due settimane in piazza Principessa Clotilde. Sempre a Milano è previsto all'Arco della Pace il "Tax the rich party", evento dedicato alla richiesta di tassare i più ricchi. A Roma il corteo partirà dall'Esquilino per raggiungere i Fori Imperiali, mentre a Genova la manifestazione "Italia in piazza" sarà contro il riarmo e i tagli ai servizi pubblici. Altre mobilitazioni sono previste a Bologna, Firenze, Udine e Lecce.