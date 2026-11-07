Sabato di proteste in tutta Italia, cortei da Torino a Roma

Nuovo sabato di proteste e manifestazioni in diverse città italiane, da Torino a Bologna, da Genova a Milano, passando per Roma, Firenze, Udine e Lecce. Al centro delle mobilitazioni il carovita, la guerra e il riarmo, il caro affitti e i tagli a istruzione e sanità. A Torino è atteso il corteo più partecipato, con circa 10mila persone: la partenza è fissata alle 15 da piazza Castello. In vista della manifestazione, la polizia ha sequestrato 188 chilogrammi di materiale pirotecnico nell'abitazione di un 44enne nel quartiere Borgo Filadelfia: l'uomo è stato denunciato per detenzione e commercio abusivo di materie esplodenti.