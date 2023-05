Manganellata durante fermo a Milano, senza la denuncia della trans stop all'inchiesta

Nel caso specifico la 41enne, con precedenti di strada e senza fissa dimora, deve essere ancora rintracciata per essere sentita e, a meno che non provveda il consolato brasiliano a fornirle assistenza legale, dovrà essere nominato un avvocato d'ufficio. Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano che coordina le indagini con il procuratore Marcello Viola, sta raccogliendo testimonianze e altri elementi per avere un quadro preciso dell'accaduto per poi valutare le singole responsabilità e decidere chi iscrivere nel registro degli indagati. Almeno un ragazzo e una ragazza autori dei video che immortalano la trans brasiliana manganellata dalla polizia locale di Milano si sono già rivolti agli inquirenti meneghini.

Il sindacato degli agenti: "I poliziotti feriti, lei no" A difendere l'operato degli agenti è intervenuto il loro sindacato. "Il colpo alla testa è uno, se li guardate bene sono tutti colpi indirizzati solo a prendere l'attenzione, non ci poteva essere contatto fisico", ha detto Daniele Vincini, segretario Sulpl (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale). "Il problema vero è che anche prima aveva dimostrato di essere accondiscendente al fermo, poi quando si sono avvicinati i colleghi li ha aggrediti e gli ha sputato addosso, sul viso, saliva con sangue. Il problema vero è come avvicinarsi in questo tipo di situazione", aggiunge Vincini. "Il soggetto che è stato colpito dagli agenti nelle fasi più concitate del fermo ha avuto zero giorni di prognosi e non ha avuto problemi di tipo fisico. Gli unici che hanno riportato lesioni sono gli agenti".

"Il sangue che si vede nelle riprese era sangue conseguente a una rissa che c'era stata prima delle 8:15, momento in cui sono stati richiesti al Parco Trotter i miei colleghi da un genitore che lamentava il fatto che questo fosse praticamente nudo", afferma. Per Vincini, gli agenti su strada "fanno tutti i corsi di formazione, hanno utilizzato gli strumenti, poi nella concitazione, sotto l'effetto adrenalinico qualcosa puo' essere sfuggito, pero' non sono colpi tirati per fare male".