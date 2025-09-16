Manduria, si masturba davanti a una ragazza: picchiato dal fidanzato, muore in ospedale

L'episodio si è verificato nei giardini comunali della città pugliese, frequentati anche da famiglie e ragazzi. L'uomo, secondo le testimonianze raccolte, si sarebbe abbassato i pantaloni iniziando a masturbarsi davanti a un gruppo di adolescenti. Una delle giovani ha immediatamente avvisato il fidanzato, che si è precipitato sul posto e ha reagito con violenza. Il 62enne è stato trovato con evidenti ferite al volto. Dopo l'arrivo dei soccorsi, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Marianna Giannuzzi, dove le sue condizioni sono peggiorate rapidamente.