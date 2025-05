E' morto in ospedale a Massa l'imprenditore versiliese Massimo Galleni, 51 anni, titolare di un locale a Lido di Camaiore (Lucca), in coma da due anni dopo essere stato aggredito a Livorno l'8 maggio 2023. Per quell'aggressione era stato condannato a 7 anni per lesioni gravissime, con l'attenuante della provocazione, Manuel Morgon, 41 anni, trovato morto il 4 febbraio in carcere a Livorno. A breve si sarebbe dovuto celebrare il processo d'appello.