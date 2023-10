Mamma livornese partorisce a Pisa, ma la sua scelta fa litigare le due nonne

Protagoniste della vicenda, le due nonne di una bimba nata poche ore prima. Per sedare la bagarre, sfociata in spintoni e insulti, è dovuta intervenire una volante della polizia.

Doveva essere una giornata di festa e invece, in pochi minuti, si è trasformata in un finimondo, con un'aspra lite scoppiata tra i corridori del reparto di ostetricia dell'Ospedale Santa Chiara di Pisa.

Che cosa è successo Le ragioni della lite sarebbero legati soprattutto a un certo campanilismo e all'eterna rivalità tra i due capoluoghi toscani, Pisa e Livorno. Tutto è iniziato all'arrivo in ospedale di una delle nonne, madre della partoriente, che era su tutte le furie per essere stata "l’ultima a sapere del parto della figlia” e anche perché sua nipote era stata fatta nascere a Pisa anziché a Livorno. Qui ha aggredito verbalmente la consuocera e ben presto sono volati, oltre alle male parole, anche spintoni reciproci. Una situazione che ha costretto il personale sanitario di turno a chiamare la polizia per sedare l'alterco. Alla base di tutto però, come ricostruito dai poliziotti, ci sarebbe solo un grosso malinteso.

La puerpera è livornese, mentre il padre della bambina è residente nel pisano. La sera prima la donna avrebbe accusato dei malesseri e sarebbe stata accompagnata in ospedale a Pisa. Qui i medici dopo qualche ora di osservazione hanno deciso di procedere per sicurezza al parto cesareo per garantire la salute di mamma e figlia. La partoriente però, non aveva avuto il tempo di avvisare la madre, confidando che a dare la notizia avrebbe provveduto la suocera.

