Aprilia (Latina), fugge dai suoceri violenti: i due la bloccano e portano via la nipote

La donna, sotto shock, ha raccontato agli agenti i maltrattamenti giunti sul posto che subiva da anni dalla famiglia del compagno. Dall'Emilia-Romagna, dove viveva, aveva deciso di trasferirsi in casa dei suoceri ma presto la sua esistenza si era trasformata in un incubo senza fine.

I suoceri, infatti, si erano rivelati da subito persone violente e aggressive. Il padre del compagno era già noto agli agenti della questura per diversi reati, dal furto alla rissa. I due, poi, non avevano un lavoro né avevano entrate certe. Finché la 29enne ha trovato il coraggio di scappare in auto. Ma la drammatica fuga è stata interrotta dai suoceri che si son messi sulle tracce della donna. Giunti sul posto, hanno picchiato la donna lasciandola senza documenti e auto. Fino a portarsi via la bimba. Ora la donna con la figlioletta è stata portata in una comunità protetta. Ai magistrati ha ribadito di non voler rivedere il compagno, la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Si dovrà capire il ruolo avuto in questi anni di maltrattamenti in famiglia.