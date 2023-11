Salerno, mamma con cuore a destra partorisce una bimba

Una donna affetta dalla rara sindrome di Kartagener ha dato alla luce la figlia in modo sicuro attraverso un cesareo

All'ospedale Ruggi una paziente con il cuore a destra, la sindrome di Kartagener , ha dato alla luce una bambina in modo sicuro attraverso un taglio cesareo. La malattia genetica di cui soffre la donna è estremamente rara: colpisce circa una persona su 20.000 in Italia.

La nascita La nascita è avvenuta senza complicazioni significative e la madre ha dato alla luce una bambina sana con un peso di oltre tre chilogrammi. Questo risultato è stato possibile grazie alla collaborazione tra i medici di Salerno e quelli dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, che hanno lavorato insieme per garantire la sicurezza della madre e del neonato in questa situazione unica.



"La determinazione della madre e l'abilità dei professionisti salernitani hanno fornito un esempio di come la medicina moderna possa affrontare sfide uniche. È importante sottolineare quanto sforzo sia stato dedicato per garantire il benessere della madre e del neonato", evidenzia il dottor Mario Polichetti, a capo del reparto di gravidanza a rischio dell'ospedale Ruggi.

"Il caso di questa madre coraggiosa assume un significato ancora più straordinario quando si considera la rarità statistica della sindrome di Kartagener. A Salerno si è registrato uno dei venti ipotetici casi che avvengono in Italia", conclude Polichetti.



Cos'è la sindrome di Kartagener La sindrome di Kartagener è una rara malattia genetica ereditaria che si manifesta dai primi mesi di vita ed è caratterizzata da un'insolita disposizione degli organi interni, incluso il cuore e i polmoni e uno spostamento del fegato dalla sua posizione tipica a destra verso la sinistra. Chi è affetto da questa condizione solitamente soffre anche di sinusite cronica, di bronchiectasia (la dilatazione patologica dei bronchi causata da infezioni ripetitive delle vie respiratorie) e di infertilità.

Questa sindrome si eredita "in modo autosomico recessivo", il che significa che entrambi i genitori devono portare il gene mutato per trasmetterla. Essa si diagnostica con una biopsia, ma attualmente non esiste una cura definitiva.