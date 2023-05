Australia, incinta la prima donna con un utero trapiantato

L'isterectomia

Come ricostruito da Abc News, Kirsty Bryant aveva fatto domanda per potersi sottoporre a questa procedura dopo avere perso l'organo in seguito a un'isterectomia che si era resa necessaria per salvarle la vita. La procedura di emergenza era stata eseguita in seguito a un'emorragia che era stata riscontrata dopo la nascita di Violet. La 30enne voleva però allargare la famiglia e sei mesi dopo il parto ha iniziato a prendere in esame quali fossero le alternative a disposizione. A quel punto è venuta a conoscenza di una sperimentazione clinica in corso presso il Royal Hospital for Women e così ha deciso di parlarne con la mamma, che non ha avuto esitazioni quando ha capito di poterla aiutare.