Torino, primo parto al mondo di una donna con la sindrome di Alstrom

ansa

Una 26enne affetta da sindrome di Alstrom, malattia multisistemica che porta anche alla infertilità, ha partorito all'ospedale Sant'Anna della Città della Salute di Torino. Si tratta, secondo i medici, del primo caso al mondo di gravidanza in una donna affetta da questa rara malattia genetica, di cui a livello mondiale sono stati descritti fino ad ora solo 450 casi ed in letteratura scientifica non sono mai state riportate gravidanze.