Maltrattamenti negli asili a Milano, la mamma di un bambino: “Non gli cambio scuola, deve andare via il maestro”

L’ennesimo episodio di violenza in una scuola questa volta si è consumato in un asilo di Pero, alle porte di Milano, dove un maestro picchiava i bambini, li strattonava, li spingeva fino a farli cadere a terra. I suoi gesti, come testimoniano le telecamere di sorveglianza installate dai carabinieri, erano spesso accompagnati da urla. Dopo l’arresto del maestro, molte mamme hanno riconosciuto i propri piccoli nelle immagini delle forze dell’ordine.



I microfoni di “Pomeriggio Cinque” hanno raccolto la testimonianza di una di loro che, visibilmente sconvolta, ha detto: “Certo che non lo allontanerò dalla scuola. Mi aspetto che sia il maestro a essere mandato via”. La donna, insieme ad altri genitori, era all’oscuro di ciò che accadeva nella scuola e confessa che quando aveva sentito lamentele di altre mamme per le lacrime dei figli, aveva sottovalutato la problematica, pensando fossero solo capricci.