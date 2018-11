Lombardia: ok alla legge a favore delle telecamere negli asili nido

Un fondo da 600mila euro per il biennio 2019-2020Il provvedimento di iniziativa della giunta ha "l'obiettivo di tutelare i nostri bambini prevenendo i maltrattamenti e favorendo, a tale scopo, l'installazione su base volontaria dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso", ha spiegato dopo il voto l'assessore alla Famiglia Silvia Piani chiarendo anche che "i filmati registrati all'interno dei nidi e dei micronidi saranno resi disponibili esclusivamente all'autorità giudiziaria".



Con il progetto di legge, presentato in Aula dal consigliere Simona Tironi (FI), verranno assegnati in totale "600mila euro per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso (300.000 euro per il 2019 e 300.000 euro per il 2020) e 300mila per la formazione degli operatori (150.000 sia nel 2018 e che 2019)", ha concluso l'assessore Piani.