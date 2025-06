Nives, una residente della zona di Borca di Cadore, in provincia di Belluno, mostra gli effetti del maltempo e i detriti che hanno che hanno colpito la sua abitazione e quelle circostanti. "Questo era un garage, le scale all'interno sono completamente crollate e non riusciamo a entrare", spiega Nives, mostrando dei sassi e dei frammenti che l'hanno completamente ricoperto e reso non più visibile. E aggiunge: "In tutte e quattro le frane sono stata comunque sempre fortunata (fa riferimento a una frana del 2009 in cui erano morte due persone, ndr). Quella volta aveva spazzato via una casa che poi è stata eliminata del tutto proprio perché pericolosa, non aveva ragione di essere lì dopo le morti. Questa frana, però, non ce l'aspettavamo perché c'era un'operatività all'interno dell'invaso dove si pensava che fossero state create delle opere ingegneristiche in grado di limitare i danni e di fermarli, ma non ha funzionato".