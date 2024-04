Maltempo in Valtellina, Livigno isolata | Frane in Liguria, strade chiuse | Sabbia dal Sahara, neve rossa sulla Marmolada

In provincia di Varese, a Leggiuno, tre famiglie sono state evacuate dalle loro case per l'ingrossamento di un vicino corso d'acqua, mentre a Sondrio le squadre dei vigili del fuoco sono in azione sulla SP11 per una frana che ha isolato la Val Tartano.

La sabbia del Sahara, complice l'ondata di maltempo e il forte vento che soffia soprattutto in quota, si è trasformata in neve rossa sulla Marmolada. A Punta Penia, 3.343 metri di altezza, infatti, il manto nevoso ha assunto la tipica colorazione rossastra della sabbia sahariana. La sabbia ha fatto un "viaggio" di oltre 2.500 chilometri raggiungendo anche le spiagge di Riva del Garda, dicono gli esperti di Meteotrentino.

Allerta in Veneto per rovesci e temporali

In Veneto meteo instabile per tutto il giorno, con l'allerta gialla della Protezione civile fino alle 14 di martedì per criticità idrogeologica in vari bacini. Ci saranno infatti rovesci e temporali. Molta neve è caduta nella notte sulle montagne, in particolare sulle Dolomiti, nel Bellunese.