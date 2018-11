Una tromba d'aria ha investito il treno locale Catanzaro Lido-Crotone all'altezza della stazione di Roccabernarda . Il vento ha sballottato il convoglio che fortunatamente è rimasto sui binari. Diversi finestrini sono andati in frantumi. Tra i passeggeri vi sono alcuni feriti, due dei quali portati in ospedale, ma nessuno, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, in modo grave.

Il convoglio interessato dalla tromba d'aria è stato spostato alla stazione di Botricello (Catanzaro) in modo da liberare la linea ferroviaria e ripristinare il transito degli altri treni. I passeggeri vengono trasferiti su un altro convoglio, partito dalla stazione Catanzaro Lido, che li porterà a destinazione.



Tromba d'aria in Salento, treno investe un tronco di pino: nessun ferito - Nel Leccese un'automotrice delle Ferrovie Sud-Est è bloccata, tra Parabita e Tuglie, dopo essersi scontrata con un grosso tronco di pino secolare scaraventato sui binari dalla tromba d'aria mista a pioggia che si è abbattuta dalle prime ore del mattino nella zona. A bordo del treno non c'erano passeggeri e il conducente non è ferito. Nell'impatto con l'albero è andato completamente distrutto il carrello anteriore della motrice che viaggiava a bassa velocità.