Una nuova ondata di maltempo ha colpito la Sicilia. A Torre Archirafi, frazione di Riposto, in provincia di Catania, le strade si sono trasformate in fiumi. Sotto una pioggia battente diverse autovetture, senza passeggeri a bordo, sono state trascinate in mare dalla furia dell'acqua. Non risultano dispersi. Ad Aci Sant'Antonio i pompieri sono intervenuti per alcune persone rimaste dentro un supermercato completamente sott'acqua. Inoltre hanno soccorso alcuni automobilisti bloccati nelle loro auto. Ad Acireale una persona è stata tratta in salvo in un'abitazione allagata.