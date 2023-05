Maltempo Romagna, famiglia isolata nel Forlivese: è come lockdown ma possiamo resistere giorni

"L'elettricità va e viene a intermittenza ma come beni di prima necessità abbiamo tutto e possiamo resistere qualche giorno - spiega Riccardo Baldoni, padre di famiglia isolato con la moglie e il figlio di 6 anni. - Siamo tornati ad aprile 2020 ed è come vivere un piccolo lockdown ".

Quando ha smesso di piovere, "ho provato a tagliare e spostare qualche albero con la motosega ma questa non è una frana da badile. Gli escavatori sono impegnati in altre emergenze ma io casa mia non la lascio e quindi rimango qua".

Per alcune ore era circolata la voce, rivelatasi falsa, che la diga di Ridracoli sarebbe stata aperta per far tracimare l'acqua perché non più in grado di reggere. "La nostra preoccupazione è stata - racconta l'uomo - che l'acqua traciamasse nel fiume Bidente gonfiandolo e mettendo in pericolo i nostri parenti che non riusciamo a raggiungere".