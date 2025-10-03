Maltempo, nubifragio a Ostuni: un morto | Aveva chiamato la moglie: "Fermati, mettiti in salvo"

© Ansa
Il corpo è stato recuperato dopo oltre 12 ore di ricerche. L'uomo aveva telefonato alla consorte pochi istanti prima di essere travolto da un'ondata di fango
Un 63enne, Oronzo Epifani, è morto a Ostuni (Brindisi) a causa del violento nubifragio che ha colpito la zona. "Fermati. Mettiti in salvo, l'acqua mi sta trascinando via": sono queste le ultime parole che l'uomo era riuscito a rivolgere in una telefonata alla moglie pochi istanti prima di essere travolto dell'ondata di fango. I vigili del fuoco sono intervenuti per rintracciarlo, con squadre di sommozzatori e soccorritori fluviali al lavoro. Dopo l'automobile e oltre 12 ore di ricerche, è stato ritrovato anche il corpo dell'uomo.
La donna seguiva il marito a bordo di un'altra auto, a poche decine di metri, ed è stata poi salvata dai vigili del fuoco. Soccorsa dal 118, la malcapitata nella notte ha seguito le operazioni di ricerca del marito.
A individuare il cadavere, incastrato nella vegetazione lungo un canale di scolo che sfocia in mare, è stato l'elicottero dei vigili del fuoco. Il corpo si trovava a qualche centinaio di metri dal luogo dove è stata recuperata la vettura.
La nuova ondata di maltempo ha investito gran parte della Puglia, con vento forte nella zona di Bari. Qui diverse squadre di vigili del fuoco sono intervenute per rami, alberi e cartelli pericolanti. I parchi, i giardini comunali e il cimitero del capoluogo rimangono chiusi per tutto il giorno.
