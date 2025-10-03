Maltempo, nubifragio a Ostuni: un morto | Aveva chiamato la moglie: "Fermati, mettiti in salvo"

Un 63enne, Oronzo Epifani, è morto a Ostuni (Brindisi) a causa del violento nubifragio che ha colpito la zona. "Fermati. Mettiti in salvo, l'acqua mi sta trascinando via": sono queste le ultime parole che l'uomo era riuscito a rivolgere in una telefonata alla moglie pochi istanti prima di essere travolto dell'ondata di fango. I vigili del fuoco sono intervenuti per rintracciarlo, con squadre di sommozzatori e soccorritori fluviali al lavoro. Dopo l'automobile e oltre 12 ore di ricerche, è stato ritrovato anche il corpo dell'uomo.