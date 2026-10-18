Nubifragio all'Elba, allagamenti nella zona di Cavo

"La protezione civile è subito intervenuta con tutte le squadre disponibili, anche chi era a riposo, per risolvere le problematiche più rapidamente possibile". Anche a Bagnaia il fosso che attraversa la cittadina è arrivato al livello di guardia creando apprensione tra i residenti. Anche il presidente della Toscana Eugenio Giani pubblica sui suoi social immagini del forte maltempo all'isola d'Elba. "Un nubifragio ha colpito questa mattina l'Isola d'Elba, provocando allagamenti e disagi soprattutto nelle zone di Cavo, Valle di Riale, Bagnaia e Nisporto - scrive Giani -. Sono vicino a tutti i cittadini, alle famiglie e alle attività commerciali colpite. La situazione richiede la massima attenzione, l'allerta gialla resta in vigore fino alle 10 di domani mattina". Su questa area della Toscana è in vigore l'allerta gialla per temporali dal giorno precedente.





