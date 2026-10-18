L'allarme lanciato dagli amici

Tragedia nell'Aretino: 15enne prende il trattore di famiglia di notte, si ribalta e muore

Nulla da fare per un giovanissimo residente in una frazione di Cortona

18 Ott 2026 - 11:50
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© Istockphoto

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Un ragazzo di 15 anni è morto nella notte in una frazione di Cortona, in provincia di Arezzo, dopo essere rimasto schiacciato da un trattore che si è ribaltato. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe preso il mezzo agricolo di proprietà della famiglia, e si sarebbe diretto verso un sentiero di campagna.

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L'incidente e la chiamata al 118

  L'incidente, poco prima della mezzanotte, quando, stando a quanto ricostruito, il mezzo si sarebbe ribaltato mentre percorreva un tratto scosceso, schiacciando l'adolescente. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni amici che erano con lui. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cortona, i carabinieri e il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatato il decesso del giovane.

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