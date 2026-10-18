Tragedia nell'Aretino: 15enne prende il trattore di famiglia di notte, si ribalta e muore

L'incidente, poco prima della mezzanotte, quando, stando a quanto ricostruito, il mezzo si sarebbe ribaltato mentre percorreva un tratto scosceso, schiacciando l'adolescente. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni amici che erano con lui. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cortona, i carabinieri e il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatato il decesso del giovane.