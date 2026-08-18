Agricoltore si rovescia con il trattore e muore: la tragedia in Trentino

Un tragico incidente è accaduto nella mattina del 18 agosto, intorno alle ore 11, a Rovereto, in Trentino. Un agricoltore del posto, di cui non si conoscono ancora le generalità, è morto dopo essersi rovesciato con il suo trattore. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, stava effettuando dei lavori a bordo del proprio mezzo agricolo quando questo, per cause in via di accertamento, si è ribaltato, uccidendolo. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Rovereto e anche l’elicottero di Trentino Emergenza. Nonostante il celere intervento dei soccorritori, per l'agricoltore non c'è stato niente da fare. Sono attualmente in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per fare piena luce sull’ennesimo incidente mortale sul lavoro.