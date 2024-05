Il presidente della Regione Veneto firma il decreto per lo stato di emergenza. Crescono i livelli del Po in Lombardia ed Emilia-Romagna

C'è anche un disperso nel Comasco, caduto in un torrente dopo il crollo di un ponticello. Particolarmente complessa è apparsa la situazione in Veneto, dove la protezione civile ha dichiarato lo stato di allarme rosso per criticità idrogeologica e idraulica su gran parte del territorio regionale, valido fino alle 14 di venerdì.

Un Nord Italia in ginocchio nell'acqua , in particolare Lombardia e Veneto, con una pioggia mai così intensa a Milano negli ultimi 170 anni e l'allerta rossa tra Vicenza e Verona.

Tgcom24

Il maltempo su Vicenza Per le operazioni di soccorso è stato utilizzato anche l'elicottero Drago 153 dei vigili del fuoco di Venezia a Cologna Veneta (Verona) dove, a seguito della rottura di un argine del fiume Guà, ci sono stati allagamenti alle campagne e alle aziende agricole. Il maltempo ha colpito anche Vicenza, lungo il fiume Bacchiglione, che la notte scorsa ha toccato i 6.04 metri di altezza. Un muro della scuola Malfermoni, una parete di pietra, non ha retto alla pressione e l'acqua ha invaso e danneggiato il parco giochi dell'istituto. E un cedimento della scarpata è stato causato dal maltempo lungo la SP 27 tra i Comuni di Mirano e Mira (Venezia).

Fenomeno eccezionale "Un'alluvione così a metà maggio non ce l'aspettavamo", ha commentato il presidente del Veneto, Luca Zaia. "E' un fenomeno eccezionale per la stagionalità e per le sue caratteristiche. Siamo in oggettiva difficoltà". Zaia ha quindi invitato i cittadini a non muoversi, "se non per lo stretto necessario". Secondo i calcoli di Marco Marani, del Dipartimento Icea dell'Università di Padova, "un fenomeno di tale intensità si presenta in media una volta ogni 300 anni".

Un disperso nel Comasco Resta critica la situazione anche in Lombardia. Un uomo di 66 anni risulta disperso dopo essere caduto nel torrente Serenza a Cantù (Como). Era su un ponticello, crollato all'altezza della roggia Galliano, e non è più riemerso dopo essere stato inghiottito dal torrente in piena. In corso le ricerche dei vigili del fuoco.

Bellinzago e Gessate i Comuni più colpiti Proseguono le operazioni di soccorso a Bellinzago e Gessate, nel Milanese, tra i Comuni più colpiti dal maltempo e dall'esondazione dei torrenti Trebbia e del Molgora. Numerose idrovore, sia dei vigili del fuoco che della protezione civile, sono state impiegate per svuotare scantinati e rimesse. A causa del crollo di due ponti, un maneggio e una decina di persone sono invece difficilmente raggiungibili.

Preoccupano i livelli del Po L'ondata di maltempo ha interessato anche il Friuli Venezia Giulia, in particolare il pordenonese, e la Bassa Romagna, nel Ravennate. Preoccupano i livelli del Po, cresciuti in Lombardia e in Emilia-Romagna. L'agenzia Aipo stima che i livelli del fiume possano nuovamente crescere nelle prossime 24-36 ore con valori prossimi alla soglia 1 di criticità (ordinaria, colore giallo) nel tratto tra Piacenza e Boretto.

Si contano i primi danni all'agricoltura Sono 62 gli eventi estremi, tra nubifragi e grandinate, che hanno colpito il Nord Italia nelle ultime 24 ore con centinaia di ettari di mais, grano, soia e ortaggi finiti sott'acqua, terreni franati e danni ai vigneti. E' quanto emerge dall'analisi su dati Eswd della Coldiretti, che ha effettuato un primo monitoraggio nelle campagne in otto regioni. Ma per una stima completa dei danni occorrerà attendere i prossimi giorni.