Maltempo nel Materano, scuole chiuse in quattro comuni

Allerta arancione in Basilicata, Puglia e Calabria
In Basilicata, dove l'allerta per il maltempo è arancione, i sindaci di quattro comuni del Materano - Montalbano Jonico, Pisticci, Policoro e Tursi - hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata odierna. Nel territorio, inoltre, a cause di forti piogge, sono segnalati alcuni disagi alla circolazione automobilistica. Allagamenti in alcuni sottopassi anche nella zona pianeggiante del Metapontino.
L'allerta per il maltempo è arancione anche in Puglia e Calabria. Anche a Taranto le scuole sono chiuse, come disposto da un'ordinanza del sindaco Pietro Bitetti.
Come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, nella notte "tutte le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Lecce sono state impegnate senza sosta in decine di interventi su tutto il territorio provinciale. Le forti piogge e il vento hanno provocato: caduta di alberi su carreggiate e marciapiedi; crollo di pali telefonici e della pubblica illuminazione; cedimenti di linee elettriche Enel; interruzioni e ostacoli alla viabilità. Le squadre operative sono intervenute per liberare le strade, mettere in sicurezza le aree interessate e ripristinare la circolazione".
A causa del maltempo, il Comune di Bari ha disposto la chiusura dei cimiteri cittadini. Per la stessa ragione, resteranno chiusi anche i parchi e i giardini cittadini.