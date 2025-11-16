Maltempo, strade come fiumi a Genova

Già in mattina sul capoluogo ligure si è abbattuto un nubifragio che ha causato allagamenti in Valbisagno e formato fiumi d'acqua a Genova anche nelle zone del centro. Da domenica mattina chiusi in via precauzionale tutti i parchi, giardini e cimiteri del territorio comunale. Il Comune invita la cittadinanza a mettere in atto i comportamenti di auto protezione: avere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile e una torcia; proteggere gli accessi ai locali al piano strada con paratie o sacchi di sabbia; spostare auto e moto in zone sopraelevate non soggette ad allagamenti.