Maltempo, mare inonda case a Fiumicino: evacuate 50 famiglie

Il comprensorio del Passo della Sentinella, alla foce del Tevere a Fiumicino, non lontano dal vecchio faro, dove abitano alcune centinaia di persone, è un'area spesso soggetta a rischio allagamenti: come avvenuto oggi sono stati causati dal deflusso del fiume e dalla spinta contraria della mareggiata. Dalle 7.35 i vigili del fuoco stanno intervenendo in via Passo della Sentinella con la squadra territoriale di Ostia, i sommozzatori, la partenza Saf e il funzionario di guardia per l'evacuazione di 50 famiglie a seguito di esondazione del mare, che ha allagato le case ubicate a ridosso degli scogli. Tratta in salvo dai soccorritori dei vigili del fuoco e successivamente affidata al personale ASL e polizia locale una donna 82enne diversamente abile intrappolata in casa dall'acqua. Sul posto presenti Polizia di Stato, 118 e polizia locale di Fiumicino. Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha emesso ieri un'ordinanza legata all'allerta arancione con limitazioni di attività in aree pubbliche ed aperte al pubblico.