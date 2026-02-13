Crolla muro di contenimento a Formello (Roma), muore un 60enne

Presenti il funzionario dei vigili del fuoco di servizio, i carabinieri e il personale del 118 per gli adempimenti di competenza. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare le cause del crollo. I residenti hanno raccontato di aver sentito un boato. Il cedimento del muro di contenimento ha riversato in pochi istanti una massa enorme di detriti e fango sull'abitazione della vittima, situata immediatamente a valle. Le pareti della casa non hanno retto, non lasciando scampo al proprietario

