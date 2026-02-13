Crolla muro di contenimento a Formello (Roma), muore un 60enne
La tragedia alle porte della Capitale: la vittima è rimasta sotto le macerie della sua casa dopo il cedimento della struttura sovrastante
© Vigili del Fuoco
Tragedia nella tarda serata di giovedì 12 febbraio a Formello, alle porte di Roma. Intorno alle 22:45 la Squadra 31/A del distaccamento dei vigili del fuoco di Campagnano è intervenuta in via Nazario Sauro 48, nel territorio del Comune di Formello, a seguito del crollo di un muro di contenimento che si è abbattuto su un'abitazione sottostante. Nel cedimento è rimasta coinvolta una persona di circa 60 anni, travolta dai detriti. Nonostante l'intervento dei soccorritori, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul posto.
Presenti il funzionario dei vigili del fuoco di servizio, i carabinieri e il personale del 118 per gli adempimenti di competenza. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare le cause del crollo. I residenti hanno raccontato di aver sentito un boato. Il cedimento del muro di contenimento ha riversato in pochi istanti una massa enorme di detriti e fango sull'abitazione della vittima, situata immediatamente a valle. Le pareti della casa non hanno retto, non lasciando scampo al proprietario
La notizia della morte dell'uomo si è subito diffusa a Formello e in tanti, sulle pagine social, hanno voluto ricordare il 60enne, macellaio noto in paese, deceduto sotto le macerie della sua casa per il crollo del muro sovrastante.