Maltempo, allerta arancione in Sicilia e Calabria

Venti occidentali da burrasca a burrasca forte, con raffiche fino a tempesta, interesseranno Sardegna, Calabria e Sicilia. Possibili mareggiate lungo le coste esposte

12 Feb 2026 - 08:39
Allerta arancione su settori di Calabria e Sicilia per il peggioramento delle condizioni meteo. Gialla invece su gran parte di Sicilia, Calabria e Basilicata e su settori di Campania, Puglia, Molise, Lazio, Abruzzo, Sardegna e Toscana

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le Regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede, dalla mattinata, nevicate sopra i 1200-1300 metri in Valle d'Aosta, con accumuli da moderati a localmente abbondanti.

Attesi inoltre venti forti o di burrasca dai quadranti occidentali, con rinforzi fino a burrasca forte su Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Basilicata. Venti occidentali da burrasca a burrasca forte, con raffiche fino a tempesta, interesseranno Sardegna, Calabria e Sicilia. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Lazio - in attenuazione nel corso del pomeriggio - e su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, in particolare sui settori tirrenici. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, raffiche di vento e locale attività elettrica. 

