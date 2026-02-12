Maltempo, allerta arancione in Sicilia e Calabria

Allerta arancione su settori di Calabria e Sicilia per il peggioramento delle condizioni meteo. Gialla invece su gran parte di Sicilia, Calabria e Basilicata e su settori di Campania, Puglia, Molise, Lazio, Abruzzo, Sardegna e Toscana.



Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le Regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede, dalla mattinata, nevicate sopra i 1200-1300 metri in Valle d'Aosta, con accumuli da moderati a localmente abbondanti.



Attesi inoltre venti forti o di burrasca dai quadranti occidentali, con rinforzi fino a burrasca forte su Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Basilicata. Venti occidentali da burrasca a burrasca forte, con raffiche fino a tempesta, interesseranno Sardegna, Calabria e Sicilia. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Lazio - in attenuazione nel corso del pomeriggio - e su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, in particolare sui settori tirrenici. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, raffiche di vento e locale attività elettrica.