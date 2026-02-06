Maltempo, allagamenti a Civitavecchia: in salvo persone intrappolate in auto

Tante le chiamate di soccorso giunte ai vigili del fuoco dopo un forte temporale che si è abbattuto verso l'1:30 su Civitavecchia, Roma. Gli uomini della caserma Bonifazi si sono concentrati specialmente in zona Sant'Agostino, via Fontanatetta, per le numerose abitazioni allagate. Taverne con più di un metro d'acqua all'interno. Accorsi - riferiscono sempre i vigili del fuoco - anche i sommozzatori per aiutare delle persone rimaste intrappolate nelle loro vetture in zona Aurelia fronte Burger King. L'equipaggio della 17A con l'ausilio di motopompe di media portata sta svolgendo le operazioni di prosciugamento per riportare le condizioni di sicurezza nella zona. Presenti anche le forze dell'ordine. Non si è registrato nessun ferito.