Maltempo Marche, la disperazione della madre del bambino disperso: "Riportatemi mio figlio Mattia"

Il mio unico adorato figlio adesso dov'è?" A parlare è Silvia Mereu, la mamma del piccolo Mattia , il bambinodi otto anni ancora disperso dopo l'alluvione che ha devastato le Marche . La donna, farmacista 42enne di Barbara (AN), ha raccontato al quotidiano la Repubblica il terribile momento in cui, nonostante tutti i suoi sforzi per tenerlo a sé, l'acqua le ha portato via il figlio. Ora, dal letto dell'ospedale dov'è stata ricoverata per un principio di polmonite, Silvia lancia un appello disperato ai soccorritori: "Lo so, è irrazionale, ma riportatemi mio figlio ".

La ricostruzione del pomeriggio -

lo "tsunami" di acqua e detriti li ha travolti.

"Un'onda marrone come una furia". Così la mamma del piccolo Mattia racconta il momento esatto in cui, mentre con il suo piccolo stava tornando in macchina da Barbara - dove Silvia lavora - a San Lorenzo in Campo,

"Erano le 20, massimo 20.30. A Barbara - specifica la donna - non pioveva. Avrò percorso in auto sulla Corinaldese meno di una decina di chilometri. Ha iniziato a piovere e poi ho visto quell'

onda marrone arrivare come una furia verso di noi

secondo giorno di scuola

". Mattia aveva trascorso il pomeriggio con il padre dopo aver passato la mattina in classe. Era il suo

Gli ultimi istanti con Mattia -

cercare di tornare indietro

è accaduto l'impossibile

dovevamo scendere e nuotare

Quando la donna si è resa conto del pericolo, l'onda non le ha lasciato via di fuga: "Ha inserito la retromarcia - prosegue Silvia - pere imboccare un'altra strada. Ma: l'auto è stata come sollevata dalla potenza di quell'inondazione che arrivava dall'affluente Nevola. La macchina in pochi secondi si è riempita d'acqua. Non avevo altra scelta,".

Per qualche istante la donna è riuscita tenere il figlio stretto a sé, nonostante i tronchi e le pietre contro i loro corpi. Racconta ls paura nello sguardo del figlio: "Mattia è autistico. Non parla ma

aveva negli occhi il terrore

C'era solo il nero attorno a me

Cercavo di tranquillizzarlo". Poi, una nuova mareggiata - racconta Silvia - le ha impedito di tenere la presa: "Mi sarà scivolato dalle braccia, l'ho visto aggrappato a un tronco. Poi sono salita si un albero ma da lì non l'ho più visto.".

L'intervento dei soccorsi -

Non riesco a perdere la speranza

rivoglio mio figlio

Su quell'albero Silvia racconta di esserci rimasta un paio di ore, fino all'arrivo dei soccorritori, che l'hanno messa in salvo. Ora, proprio a loro chiede aiuto. ". Lo so che non è razionale, sono trascorse quasi 24 ore. Ma io. Lancio un appello ai soccorritori: 'Riportatelo alla sua mamma'".