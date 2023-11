Maltempo sull'Italia, allagamenti in Toscana: anziano trovato morto in casa a Prato | Un disperso in Veneto

Allagamenti a Pontedera e in tutta l'area della Valdera e del Cuoio, in provincia di Pisa, anche al piano terreno dell'ospedale Lotti e nel municipio. La situazione è molto critica. Il sindaco Matteo Franconi sta seguendo la situazione direttamente dalla sala operativa della protezione civile e ha invitato via social la popolazione a evitare "qualunque spostamento se non strettamente necessario per ragioni di salute o di servizio perché le strade non sono percorribili" a causa degli allagamenti.